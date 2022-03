Nouvelle victoire en équipe pour la Norvège, alors que la France a accroché le podium.

Privée de son duo de choc Johannes et Tarjei Boe, la Norvège s’est tout de même offert une nouvelle victoire ce vendredi sur le dernier relais de la saison à Kontiolahti. Malgré une belle course, le relais français emmené par Quentin Fillon Maillet termine sur la dernière marche du podium, derrière la Suède et devant l’Allemagne.