Ancienne pépite de l’Ajax Amsterdam, Justin Kluivert a rendu un magnifique hommage à son entraîneur Christophe Galtier qui a su lui redonner confiance depuis son arrivée sur la côte d’Azur.

« Il a prouvé qu’il était vraiment l’un des meilleurs ici. Ce qui le rend spécial, c’est ce qu’il dégage en tant que personne. C’est un très bon coach, mais on voit d’abord la personne avant l’entraîneur, et c’est une très bonne personne. C’est quelqu’un d’honnête, de très direct et c’est très important pour un entraîneur. Tactiquement, je le trouve également très bon, c’est un vrai leader, » a-t-il déclaré à propos de son technicien lors d’un entretien pour « Onze Mondial. »