Devant la presse ce vendredi midi, Jorge Sampaoli a répondu aux différentes questions des journalistes et notamment sur les recrues lors du mercato hivernal.

« Bakambu et Kolasinac sont arrivés après un processus d’inactivité. Il y a la forme physique, le timing, la synchronisation avec les coéquipiers, a plaidé l’Argentin. C’est compliqué pour nous de décider d’un onze de départ sans savoir s’ils ont réellement tout intégré, notre système etc. Le collectif est pour nous le plus important. » A expliqué l’entraîneur argentin devant les médias avant de défier l’AS Monaco pour un choc de la Ligue 1.