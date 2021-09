Dans sa chronique pour France Bleu Paris, Stéphane Bitton a démonté l’organisation de la trêve internationale.

« Quelle idée de placer trois matches internationaux en seulement sept jours, une semaine après la reprise en Italie, deux semaines après celle en Allemagne, Angleterre et Espagne et seulement trois semaines après l’entame de la Ligue 1 ? Et surtout après un été extrêmement chargé pour les joueurs internationaux puisqu’il y a eu un Euro, une Copa America, une Gold Cup, qui est l’Euro pour l’Amérique Centrale et du Nord et puis les Jeux Olympiques. Les joueurs suivent des cadences infernales et cela donne des préparations incomplètes, des prises de risque démesurées et forcément des blessures au bout », a indiqué le consultant.

Et d’ajouter : « Quelques jours après, il arrive une proposition complètement folle qui venait de la FIFA sur l’idée d’organiser une Coupe du Monde tous les deux ans. Quelque chose qui est complètement inenvisageable. Permettez-moi de douter que c’était dans l’intérêt des joueurs et j’y vois plutôt un intérêt financier. (…) J’imagine que Mauricio Pochettino doit croiser les doigts plusieurs fois par jour en espérant qu’aucun de ses joueurs clefs ne se blesse. »