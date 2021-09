Raymond Domenech a répondu à Karim Benzema sur l’attaque de l’équipe de France.

« Avec la France, c’est le problème des résultats. Ce n’était pas plus facile en 2018, les Bleus avaient aussi des problèmes. Mais le résultat faisait que tout passait. Dès qu’il y a un truc moins bon, on ressort tout… Tout le monde tire des ficelles en étant inquiet. Il se passe quoi ? Pourquoi lui a dit ça ? Au début, c’est un fil, et ça finit en pelote. Ça devient un problème dans la tête des joueurs. Ils écoutent l’extérieur, et petit à petit, ça bloque tout… L’inquiétude fait que l’équipe joue avec le frein à main, avec un manque de confiance. Tout recule au lieu de se libérer. Petit à petit, ça s’enfonce. Et le déclic, on le retrouve en s’arrêtant. Deschamps change des choses, il essaye tout pour créer une nouvelle dynamique. Mais dans la tête des joueurs, il y a de la pollution. Le fait d’avoir Benzema, Mbappé et Griezmann, ça devait fabriquer un football champagne. Mais là, la France est pris au piège de tout ça », a indiqué l’ancien sélectionneur de L’Equipe de France.