Romain Molina s’en prend au consultant de L’Equipe du Soir, Gilles Favard, dans sa vidéo sur Youtube.

« Dans le dossier Kolo Muani, ils ont pris qui au FC Nantes pour débloquer la situation ? Ils ont choisi Gilles Favard ! What ? Gillou. Mais c’est quoi ce mandat pour parler au FC Nantes ? Comment des agents d’un joueur du FC Nantes peuvent dire à un mec extérieur de parler en leur nom au FC Nantes… Cela n’a aucun sens ! On se dit après que Favard, c’est le pote à Kita. Oui mais ils se sont embrouillés. Mais ça, Gillou la malice a oublié de le préciser… Il pensait se rabibocher avec les Kita grâce à Kolo Muani en faisant double jeu, sauf qu’il avait oublié de dire qu’il était en embrouilles avec Kita. Gillou arrive avec l’idée de prendre je ne sais pas combien de millions d’euros en commissions en Allemagne. Bref, du grand Gillou ! Il est quand même sur un exercice illégale de la profession. Il n’a pas de licence d’agent et il a un casier judiciaire quand même. Gillou a fait escroquerie sur des billets de matchs qui n’existaient pas en 1998. Tu as failli te faire casser la gueule en récidivant et c’est Bakari Sanogo, l’un des principaux conseillers du FCN, qui t’as sauvé… En parlant de casser la gueule, il connait parce qu’il a voulu taper ses propres collègues chez L’Equipe. C’est à se demander si L’Equipe du Soir n’est pas un programme de réinsertion sociale pour délinquant plus ou moins jeune… », a indiqué Romain Molina dans sa dernière vidéo Youtube.