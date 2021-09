Titi, supporter de l’OM, a expliqué les changements de communication depuis l’arrivée de Pablo Longoria à l’OM.

« C’est vrai que depuis que Pablo Longoria est à la présidence et que l’ancienne direction est partie, tout le monde est gagnant. Moi ils me font plaisir parce qu’ils me laissent accueillir les joueurs, faire des photos. Maintenant c’est rentré dans le paysage marseillais. Les joueurs sont brieffés, ils savent qu’ils ont une photo à faire avec moi, et ils sont contents. Ça redore le blason de l’OM et j’en suis fier. C’est un peu grâce à moi, ça fait plaisir. Je suis un supporter parmi tant d’autres, ce n’est pas moi qui fais la vie du club. Il y en a des millions aussi passionnés que moi dans le monde entier. On est tous au même niveau, on est tous supporters du même club. Faut savoir le reconnaître », a indiqué le supporter dans Le Phocéen.