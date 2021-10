Lionel Messi, qui a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, a donné sa première interview au magazine France Football où il estime que le championnat de France est beaucoup plus physique que le championnat d’Espagne même si la Pulga souhaite attendre avant de donner un avis définitif.

Lionel Messi s’acclimate doucement mais sûrement à la Ligue 1. Dans une interview accordée à France Football, le nouvelle attaquant du Paris Saint-Germain constate que le championnat de France est plus physique avec des joueurs très costauds même s’il estime que c’est trop tôt pour le comparer à la Liga, championnat où il a passé plus de vingt ans.

« À première vue, la L1 est beaucoup plus physique que la Liga. Les équipes semblent plus puissantes et les matches sont très disputés, avec peu d’espaces. La plupart des joueurs sont très costauds. Mais c’est encore un peu tôt pour me prononcer pleinement », détaille la Pulga.

Actuellement avec l’Argentine où il dispute les éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde au Qatar, Lionel Messi manquera la réception d’Angers le 15 octobre prochain pour le compte de la dixième journée de Ligue 1 mais sera de retour face au RB Leipzig lors de la troisième journée de Ligue des Champions.