Dans une interview accordée à France Football, Lionel Messi estime que l’effectif du Paris Saint-Germain est l’un des meilleurs au monde mais si les individualités ne se mettent pas au service du collectif, le club de la capitale n’arrivera pas à remplir ses objectifs à savoir remporter la Ligue des Champions.

Avec son mercato XXL, le Paris Saint-Germain espère enfin remporter la Ligue des Champions cette saison mais ce ne sera pas une tâche une facile selon Lionel Messi. Ce dernier, qui a donné sa première interview à France Football depuis son arrivée en France, estime que sa nouvelle équipe dispose d’un effectif de grande qualité mais si les individualités ne jouent pas pour l’équipe, les objectifs élevés du club de la capitale ne seront pas atteint.

« L’effectif du PSG est l’un des meilleurs au monde si on regarde les individualités dont on dispose. Mais si notre collectif n’est pas bon, on aura du mal à atteindre nos objectifs. C’est notre grand défi et notre volonté à tous d’arriver à jouer en équipe », explique la Pulga.

Cet été, le vice champion de France, qui a enrôler Lionel Messi, a réalisé un mercato de rêve avec les arrivées de Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les dernières heures du mercato.

Pour le moment, le Paris Saint-Germain est tête de la Ligue 1 avec huit victoires et un défaite après neuf journées de championnat. En Ligue des Champions, le club de la capitale est en tête du groupe A avec un nul contre Bruges et une victoire probante, 2-0, contre Manchester City. La double confrontation, qui se profile contre le RB Leipzig, peut déjà être décisif dans la course à la qualification en huitième de finale.