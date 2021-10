Lionel Messi, qui a rejoint le Paris Saint-Germain lors du mercato estival, a donné sa première interview à France Football où il évoque sa relation sur le terrain avec Neymar et Mbappé. Après des débuts poussifs, la pulga demande du temps avant que ce trio trouve des automatismes.

Le trio de feu du Paris Saint-Germain, qui connait des débuts poussifs a besoin de temps selon Lionel Messi. Le nouveau joueur du Paris Saint-Germain explique qu’ils ont besoin de temps pour rayonner sur le terrain: « On va apprendre à se connaître avec le temps. Je connais Ney depuis longtemps. Un peu la même chose avec Angel. Quant à Kylian, ça ne fait que quelques entraînements et matchs. Plus on va passer de temps ensemble, mieux on va se connaître et être performants », explique le numéro 30 à France Football.

Les supporters du PSG devront patienter avant de voir ce trio magique à l’oeuvre, Lionel Messi, actuellement avec l’Argentine et Neymar avec le Brésil en train de disputer les qualifications à la prochaine coupe du monde au Qatar manqueront la réception de Angers le 15 octobre prochain, pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. L’entraineur du club de la capitale, Mauricio Pochettino devrait pouvoir compter sur ses troi stars lors de la réception du RB Leipzig (19 octobre) lors de la troisième journée de Ligue des Champions où son équipe peut faire un pas vers la qualification.