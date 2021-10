Dans une interview accordée à France Football, Lionel Messi estime qu’il est difficile de comparer la MSN (Messi Suarez Neymar) et la MNM (Messi, Neymar, Mbappé) car Kylian Mbappé n’a pas le même style de jeu de Luis Suarez, qui fait aujourd’hui le bonheur des supporters de l’Atletico Madrid.

La MNM plus forte que la MSN? Lionel Messi n’a pas donné de réponse claire mais estime que se sont deux trio difficilement comparable avec des joueurs différents, plus âgés et dont le style de jeu a évolué depuis toutes ces années: « la différence entre la MNM et la MSN ? L’âge d’abord ! On était jeunes quand on a commencé à jouer ensemble avec Ney. Aujourd’hui, le jeune c’est Kylian. Ensuite, Suarez et Kylian sont des joueurs très différents, mais ce sont deux joueurs spectaculaires », explique la Pulga à France Football.

Les supporters de PSG ne pourront voir à l’oeuvre son trio magique lors de la réception de Angers le 15 octobre prochain mais quelques jours plus tard avec le match de Ligue des Champions contre le RB Leipzig.