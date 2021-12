La star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a rendu un bel hommage aux supporters et il tient à les remercier du soutien indéfectible.

« On en a déjà parlé, entre nous les joueurs, en off, et sur certains matches qu’on a perdu l’année dernière à domicile, on sait que c’était aussi dû au fait qu’on ne se sentait pas forcément à la maison. On était au Parc des Princes, mais le stade sonnait creux. C’est vrai qu’il y a des matches après lesquels on se disait qu’avec nos supporters, on ne les aurait jamais perdus. Et c’est une vérité aussi. Je pense qu’ils nous donnent un élan. Ils nous donnent beaucoup de force, nous aident à aller chercher des résultats. Ils nous poussent aussi parfois à nous réveiller quand on fait une entame un peu poussive, ils sont là pour nous encourager. On entend et on sait dans ces moments-là qu’il y a des gens qui sont derrière nous, qui attendent un résultat. Je pense que les supporters nous apportent beaucoup et qu’on a de la chance de les avoir avec nous », a confié le jeune prodige parisien lors d’une interview pour le site officiel du club.