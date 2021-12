Après la victoire hier soir en Europa League face au Lokomotiv Moscou, Jorge Sampaoli est revenu sur le match et il a trouvé le point à améliorer pour la suite de la saison.

« Je crois que l’équipe a été supérieure. Comme dans quasiment tous les matchs dans cette compétition. On doit améliorer nettement notre finition pour grandir. Ça nous fait souffrir dans beaucoup de matchs. Avec une meilleure finition, on aurait obtenu notre qualification en Ligue Europa. On travaille dur dans cet aspect du jeu. Il y a des séries pour des joueurs en manque d’efficacité qui ont habituellement de meilleures statistiques dans ce domaine. Il faut continuer de travailler plus pour obtenir plus de tranquillité dans des matchs que l’on domine », a analysé l’Argentin en conférence de presse.