Journaliste du « Parisien », Dominic Séverac est revenu sur la première partie de saison du Paris Saint-Germain et il trouve cette équipe très imprévisible et donc toujours très dangereuse.

« Il y a un an, c’était la fin de l’ère Tuchel et on avait exactement les mêmes débats, les mêmes défauts et carences, et Paris a fini en demi-finales de Ligue des champions, éliminé contre Manchester City. Donc, je vous demanderais de rester prudent dans vos analyses et vos pronostics. C’est une équipe imprévisible, c’est sa caractéristique première, et c’est une équipe qui a trois joueurs hors-normes, Mbappé, Messi, Neymar, et qui peuvent à tout moment changer le cours d’un match. Donc, je vous demanderais de rester extrêmement prudent, tout peut arriver avec cette équipe-là et vos statistiques ne veulent rien dire. » A-t-il explique sur le plateau de « l’Equipe du Soir. »