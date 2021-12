Nouvelle directrice du tournoi de Roland Garros, Amélie Mauresmo a donné ses toutes premières impressions, elle qui succède à Guy Forget.

« Je voulais d’abord dire ce que représente Roland-Garros pour moi. Ce tournoi m’a fait rêver. Il a créé une vocation chez moi. C’était émouvant lorsque Gilles m’a appelé car Roland-Garros a toujours été dans ma vie. J’ai toujours été d’une façon ou d’une autre autour de ce tournoi. Roland-Garros me tient particulièrement à coeur« , a-t-elle d’abord expliqué.

Avant de poursuivre : « Au fil des années, j’ai vu des choses que j’avais envie de voir évoluer, une ambition pour ce tournoi, d’avoir une forme de continuité du travail fabuleux de Guy et des équipes depuis tant d’années et aller même plus loin. J’ai très envie d’être force de proposition sur quelque chose de beaucoup plus large que l’aspect sportif. Il y a un tas de volets incroyables à découvrir. La communication, la rigueur, le travail en équipe, tout ça est important pour moi. Je pense qu’on est en phase avec Gilles et Amélie. Des choses extraordinaires ont été faites et on essaiera d’aller encore plus loin. Merci de la confiance accordée, je serai à la hauteur. »