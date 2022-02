Présent sur la pelouse lors du 8ème de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid, Lionel Messi a déçu avec notamment un penalty loupé qui lui a valu de nombreuses critiques. Un état de fait qui rend fou Sergio Agüero.

« Quelle merde ce penalty de Leo, la putain de sa mère. En plus de ça, Leo a bien joué, a cassé des lignes. Ce n’est parce que c’est un ami, mais parce qu’il a bien joué. Il a été bon et très actif. En France, les magazines et les journaux l’ont tué. Ce sont des connards. J’ai eu une interview avec un magazine français. Mais j’ai dit : ‘Non, parce que je soutiens Leo Messi’. Point. Alors au revoir, à bientôt. Maintenant, je suis en colère« , a fustigé Sergio Agüero sur Twitch.