Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Gerson commence à se sentir de mieux en mieux et ça se voit. Benoît Cheyrou trouve que le joueur sud-américain est de plus en plus à son aise en France.

« Le coût de son transfert parait aujourd’hui moins élevé ? C’est un peu le problème. On est moins regardant sur le niveau de Luan Peres par exemple . Dans les duels, je le trouve dur. Sous pression, il sait tenir le ballon, il ne tombe pas facilement. Il a une bonne frappe de balle. Parfois, il est perturbé par ce que lui demande son coach. Sur le côté gauche, une ou deux fois, ça n’a pas été. Dans un rôle de « planche » en faux 9, dos à la défense, je n’aime pas trop non plus. C’est face au but, avec des attaquants qui prennent la profondeur et avec lesquels il peut combiner, que je l’ai trouvé bon. Je ne suis pas non plus impressionné mais quand il joue 8 en fait, il me plaît. » A révélé le consultant sur le plateau de la « Chaîne l’Equipe. »