Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats des matchs. Gros programme avec 11 rencontres de NBA dont les chocs entre les Lakers et Utah ou encore les Nuggets de Denver qui s’offrent une victoire de prestige face aux Warriors de Golden State avec un Nikola Jokic à 35 points et, 17 rebonds et 8 passes.

Les résultats de la nuit

Les résultats complets de la nuit pic.twitter.com/CdfAS8EJkK — NBA France (@NBAFRANCE) February 17, 2022

Les Bulls de Chicago poursuivent leur magnifique saison avec une nouvelle victoire face aux Kings de Sacramento. Dans ce match DeMar DeRozan enchaine avec une prestation à 38 points. Memphis battu par les Trail Blazers de Portland avec un énorme Jusuf Nurkic à 32 points et 8 rebonds. Les Blazers se retrouvent 10e à l’ouest, alors que les Grizz sont 3e. Indiana vient à bout des Wizards de Washington et se relance un tout petit peu dans la conférence est. Houston n’est pas parvenu à battre Phoneix qui caracole en tête de la conférence ouest, surtout après les revers de Golden State et Memphis. OKC tombe face aux Spurs de San Antonio.

HISTORY. @DeMar_DeRozan devient le premier joueur de l'histoire de la NBA avec 7 matchs consécutifs à +35 points et 50% ou mieux au shot 🙌@chicagobulls | #BullsNation pic.twitter.com/qbM5GJihVJ — NBA France (@NBAFRANCE) February 17, 2022

Enorme exploit des Pistons de Detroit face aux Celtics de Boston. Invaincu depuis 9 matchs, les C’S cèdent face à Detroit et un box-score de grande qualité avec 20 points pour Cunningham et Bey et 24 points pour Jerami Grant. Detroit fait tomber Boston qui se retrouve 6e à l’est. Dans le derby de New York, victoire des Nets de Brooklyn face aux Knicks malgré les 16 unités d’Evan Fournier. Atalanta ne tremble pas face au Magic d’Orlando et les Lakers ont décroché un succès précieux face au Jazz d’Utah. LeBron James a signé son retour avec une grosse performance à 33 points et 8 rebonds. LA pointe à la 9e place de la conférence ouest avec 27 victoires et 31 défaites.