Le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a donné son avis concernant la rumeur qui évoque un éventuel retour de Maxime Gonalons au club dans les prochains mois.

Alexandre Lacazette, Karim Benzema, Corentin Tolisso et maintenant Maxime Gonalons… Le nom de l’ancien capitaine de l’OL est sorti et aujourd’hui le patron des Gones confirme cette nouvelle piste. « On l’a appelé pour savoir où il en était durant la trêve. Je suis ouvert à un retour possible de Max. Ce n’est pas moi qui décide, c’est le coach. On en a parlé avec lui. Bruno Cheyrou a déjà eu des discussions avec lui et en a parlé avec le coach. » Sous contrat jusqu’en juin 2023 Grenade, le natif de Vénissieux avait porté à 334 reprises le maillot de l’Olympique Lyonnais entre 2009 et 2017, pour 13 buts.