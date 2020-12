Ancien du Paris Saint-Germain et même coéquipier de Mauricio Pochettino à Paris, Didier Domi donne son avis sur la future arrivée de l’Argentin à la tête de l’équipe.

Pour lui, c’est une une bonne idée et il valide à 100% l’arrivée de l’ex de Tottenham sur le banc du club champion de France. « J’adore l’idée qu’un ancien revienne à la maison, car il appartient déjà à la famille. Comme Leonardo, il apporte de la compétence tout en ayant le crédit de son passé au club. Il coche toutes les cases. Il a tout pour réussir : un bon relationnel avec les joueurs et une bonne organisation avec son staff. Il sait gérer la pression et ses idées du football collent avec Paris. Il a toutes les cartes en main. » A-t-il expliqué lors d’un entretien au « Parisien ».