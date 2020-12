Mikel Arteta revient sur la belle victoire 3 buts à 1 pour son équipe face à Chelsea hier soir lors de la 15e journée de Premier League. Il espère que cette dernière sera un déclic.

« Ce match était très important, vu les (mauvais) résultats que nous avions, la pression était de plus en plus forte mais nous avons fait ce qu’il fallait sur le terrain (…) Il y avait beaucoup d’énergie, beaucoup de confiance et c’était face à une grosse équipe. On avait un bon mélange de jeunesse et de joueurs expérimentés. Tous ont été superbes. J’espère que ce sera un tournant. » A souligné le coach d’Arsenal au micro de RMC Sport.

Avant de poursuivre : « avec les blessures, le Covid, les infériorités numériques… on commençait à se demander ce qu’il fallait faire pour gagner un match. Il faut continuer, nous savons que nous avons d’autres choses à améliorer. » Mardi soir Arsenal se rend à Brighton pour continuer cette dynamique enfin positive.