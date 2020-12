De retour au Brésil pour passer les fêtes de Noël avec sa famille, Neymar s’est encore distingué. Le Brésilien aurait organisé une énorme fête pour la fin de l’année 2020.

L’agence de presse EFE rapporte que la star du PSG fait déjà l’objet de vives critiques au Brésil après les révélations de Globo au sujet de cette grande fête qui pourrait réunir plusieurs centaines de personnes. Les médias locaux vont plus loin et précisent même que cette fête a déjà commencé et se déroulerait dans une grande maison située à Rio de Janeiro.

Pas de chance pour le numéro 10 du Paris Saint-Germain qui est resté très discret en demandant aux invités de ne poster aucune photo ou autre sur les réseaux sociaux. Devant l’ampleur du coronavirus au Brésil, pays très durement touché, le bureau brésilien de l’agence de presse EFE explique ce dimanche que les réseaux sociaux sont désormais inondés de critiques contre le joueur du PSG qui devra s’expliquer sur l’organisation de cette fête si les informations de ce média brésilien se confirment. Affaire à suivre…