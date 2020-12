Premier du championnat avec un jeu attractif et un vrai groupe solidaire, l’Olympique Lyonnais de Rudi Garcia a parfaitement réussi sa première partie de saison pour le plus grand plaisir de Denis Balbir.

Dans un entretien pour « But football club », le journaliste fait le bilan de la saison lyonnaise et n’y voit que du positif. Il tient à féliciter Rudi Garcia qui a donné un nouvel élan à son équipe qui est aujourd’hui en tête de la Ligue 1.

« Le Lyon de cette année tient la route. Rudi Garcia tient la barre. Je suis content pour lui. Je me suis toujours insurgé contre ceux qui critiquaient Garcia sur son niveau en tant qu’entraîneur. Je peux comprendre qu’il agace dans ses critiques systématiques de l’arbitrage ou sa communication. En tout cas, on ne peut pas faire ce qu’il a fait en Italie avec l’AS Roma, avec Lille auparavant, aller en finale d’une Coupe d’Europe avec Marseille et être le dernier des derniers. Rudi Garcia est un coach qui a un palmarès et des résultats. Il est aussi capable de s’adapter et d’adapter ses joueurs à son plan de jeu. On l’a vu avec Bouna Sarr à l’OM et Maxwell Cornet à l’OL. Bravo pour ce qu’il démontre à Lyon. »