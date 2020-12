Toujours en quête de nouveaux renforts, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur la future star du football anglais à savoir Phil Foden (20 ans).

D’après les informations du « Mirror », le champion d’Espagne vise le recrutement du milieu de terrain qui évolue à Manchester City. Les Merengues surveillent de près son évolution de carrière et pourraient même tenter un gros coup au cours de l’été prochain. Sous contrat jusqu’en 2024, il a joué 10 matchs de Premier League pour 2 buts et 1 passe décisive et sa valeur est aujourd’hui estimée à 60 millions d’euros selon « Transfermarkt ».

Malgré tout Pep Guardiola ne devrait laisser aucune chance aux Madrilènes lui qui compte plus que jamais sur Phil Foden. Il y a quelques mois le technicien espagnol avait rendu un magnifique hommage au natif de Stockport en indiquant qu’il envisageait le futur de Manchester City avec Phil Foden. Affaire à suivre de très près…