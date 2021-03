Aujourd’hui attaquant de Manchester United, Edinson Cavani tient à rendre un bel hommage à Neymar son ancien partenaire au Paris Saint-Germain.

S’il confirme que tout n’a pas toujours été rose entre les deux hommes, Cavani ne peut que rendre hommage au Brésilien et son immense talent. « Aucun de nous n’aime perdre mais lui a démontré que c’était plus vrai chez lui, à travers de son caractère. J’ai aussi joué avec Ney, ainsi que Kylian. Tout le monde connaît Ney, il a de la magie dans les pieds et Kylian a une grande habileté, de la technique, et il va très très vite. Ce sont des joueurs de première classe. » A déclaré l’international uruguayen sur le site officiel du club de Manchester United.