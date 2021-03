Journaliste « RMC » et spécialiste de l’OM, Florian Germain suit de près l’activité du club olympien. Il confirme qu’il y a vraiment eu du changement depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, notamment lors des entraînements.

« Ce serait trop facile de dire que tout va mieux et de balayer ce qu’a fait André Villas-Boas. Mais c’est vrai qu’il y a du changement. Thauvin parlait de football plaisir. Le plaisir de s’entraîner est en train de revenir comme un élément essentiel à l’OM. Il y a plus d’intensité à l’entraînement. Quelque chose s’était cassé et Sampaoli est en train de réparer tout ça. Sampaoli utilise aussi beaucoup les jeunes comme sparring-partners pour se montrer. Il y a une émulation importante et plaisante à voir. Il a eu l’intelligence de prendre en compte l’état des joueurs au moment de son arrivée. Il sait qu’il y a des joueurs frustrés, fatigués et en manque de confiance. » A déclaré le journaliste sur RMC. Pour le moment, Sampaoli a remporté ses deux premiers matchs avec l’OM face au Stade Rennais et au Stade Brestois.