Titulaire hier soir avec le Real Madrid en Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame, Sergio Ramos est revenu sur une action de son coéquipier Vinicius Jr. qui a failli marqué un superbe but sur un rush solitaire.

Si le capitaine madrilène a pointé du doigt cette action de son partenaire, il a tout de même souligné son bon match, lui qui très souvent mis en difficulté la défense adverse. L’Espagnol n’a pas non plus oublier de remercier le jeune brésilien qui a obtenu un penalty. Penalty justement transformé par Sergio Ramos en deuxième mi-temps. « On regrette parce que c’est triste qu’après avoir fait le plus difficile, cette action ne se termine pas par un but. J’aurais été heureux si Vini avait marqué ce but. Vini méritait le but, je suis tombé au sol à cause d’une douleur interne, parce que Vini méritait ce but. Chaque fois qu’il joue, il donne sa vie. Il a joué un grand match et dès que je l’ai vu sur le banc, je le lui ai dit », a confié le capitaine du Real face à la presse après la victoire 3-1 et la qualification pour les quarts de finale de la C1.