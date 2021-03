C’est un Torino renversant qui s’est imposé ce mercredi soir 3 buts à 2 face à l’équipe de l’US Sassuolo dans le cadre d’un match en retard de la 24e journée de Serie A.

Torino – US Sassuolo 3-2 : renversant car le taureau a pourtant été mené 2 buts à 0 avec un doublé de Berardi aux 6e et 38e minutes de jeu. Dominateurs sans pour autant être tueurs, les joueurs de Roberto De Zerbi ont subi en deuxième mi-temps et le Torino va totalement renverser le match. En grande difficulté en championnat et à la lutte pour son maintien, le club turinois va revenir avec un but de Simone Zaza (77 min), avant que Mandragora n’égalise à la 86e minute de jeu. Si Obiang passe tout proche de redonner l’avantage aux neroverdi, il va regretter cette action puisque Simone Zaza s’offre un doublé et donc la première victoire de la saison à domicile à cette formation du Torino.

Au classement, les vainqueurs du jour pointent à la 17e place de la Serie A avec 23 points, avec une longueur d’avance sur le 18e, Cagliari. Sassuolo chute encore au classement avec une 8e place et ses 39 points.