Daniel Riolo parle du match hier soir et de la belle victoire 4-2 du PSG à Lyon. Il trouve que le club de la capitale a haussé le ton et envoyer un message fort à ses concurrents directs.

« Les grandes équipes, c’est à partir de maintenant qu’elles se voient. A partir de la début mars, c’est là que ça se joue quand les équipes sont collées. Le PSG, en trois jours, il a corrigé deux concurrents directs. Il faudra confirmer contre Lille après la trêve. Mais là, c’est une énorme claque dans la gueule des Lyonnais. Tu leur colles un 4-0, après il faudra parler de la période de flottement qui a suivi. Mais restons sur les 90% positifs. Le PSG a été largement supérieur à l’OL pendant au moins 60 minutes. Ils auraient même pu les enfoncer encore plus. » A-t-il expliqué sur les ondes de « RMC. »

Avant de conclure : « Est-ce que cette décompression est naturelle ? En tout elle n’est pas normale. Le PSG aurait pu gérer le 4-0. Encaisser ces deux buts, ce n’est pas normal. Mais à 90% ultra positif. Le pressing, la façon dont l’équipe est montée avec Gueye et Danilo, les deux ont été bons. Tous ont dégagé une force physique, technique, collective. Franchement, ils les ont déglingués ! Mbappé, sérieux, qui ne fait pas chichis. Et puis Kean a totalement relégué Icardi derrière lui. Il a plus d’activité, il propose plus dans le jeu, il libère des espaces, permet au bloc de jouer plus haut.”