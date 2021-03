Jean-Michel Aulas évoque le mercato estival de l’Olympique Lyonnais et se montre plutôt confiant avant d’aborder cette grande ligne droite de la saison prochaine. Il promet que l’OL aura de grosses ambitions.

Le Covid-19, il est là pour tout le monde. Aussi pour les clubs qui sont supposés acheter nos meilleurs joueurs. Si nous, on ne peut pas faire des choses ambitieuses en termes d’achat de joueurs, ça veut dire que les autres clubs ne pourront pas. Le modèle lyonnais nous permettra d’être prêts dès la reprise. On a fait revenir Juninho il y a deux ans pour bâtir une politique ambitieuse sur le plan sportif. On va continuer à investir. On sera ambitieux quoi qu’il arrive. On aura au moins autant de moyens que les autres pour continuer à avoir une très forte équipe et de poursuivre le programme fixé : être au plus haut niveau en France et en Europe. » A-t-il déclaré dans les colonnes du « Parisien. »

Avant de poursuivre : « Après la crise, un nouveau modèle s’inscrira devant nous. Plus rien ne sera comme avant. Mais dès que ça va reprendre, l’OL sera parmi les premiers à pouvoir réinvestir. Warren Buffet a dit : ‘C’est quand la mer se retire qu’on voit les baigneurs qui nageaient nus’. Je pense qu’il va y avoir beaucoup de dénudés dans le football lors de l’après-Covid. On a bien l’intention d’en profiter. »