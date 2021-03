Le milieu de terrain portugais du LOSC, Xeka fait un bilan après cette longue semaine de compétition. Il reste 8 matchs et donc 8 finales pour décrocher le titre.

De passage devant les médias, le milieu lillois est revenu sur cette difficile semaine pour les Dogues et pense que la trêve internationale arrive pile au bon moment, avant de se plonger à 100% sur le sprint final. « C’est une désillusion pour nous. Avec la trêve internationale, ça va nous donner du temps pour nous reposer mais aussi pour se réveiller, voir nos erreurs et préparer les huit derniers matchs qui sont très importants. C’est huit finales. On va jouer contre Paris et Lyon, on est tranquille et sûr de notre qualité. On va bien se préparer. Le vestiaire n’est pas en colère. Il est déçu du résultat. On est leaders, on doit gagner tous les matchs, c’est notre mentalité, notre force. » La course au titre est lancée.