Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille ou encore de Montpellier, Rolland Courbis donne son point de vue sur ce nouvel OM et notamment son entraîneur argentin, Jorge Sampaoli.

Le consultant pour « RMC », pense que son arrivée et sa grinta peuvent vraiment aider l’OM et ainsi retrouver de la sérénité ainsi que de la confiance dans l’équipe et même chez ses supporters. « Ce gars (Jorge Sampaoli) est plein d’enthousiasme. On avait de longs débats avec ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre Bielsa. Je pense qu’il va égayer l’atmosphère. Nous, les consultants et les passionnés, sommes contents de le voir avec ses explications footballistiques, même s’il y aura des désaccords. La première question que je propose que l’on se pose est la suivante : faut-il souhaiter à l’OM de terminer 5e et de se qualifier pour la Ligue Europa ou sa cousine ? J’ai ma réponse. C’est non », a confié le natif de Marseille dans les colonnes de « La Provence. »