Jordan Veretout est en route vers le Qatar ! Le joueur de l’Olympique de Marseille a été sélectionné par Didier Deschamps pour participer avec l’Équipe de France à la Coupe du Monde 2022 qui débute dans quelques jours. Au micro de BFM Marseille, le milieu de terrain marseillais a expliqué sa joie de prendre part à la plus belle des compétitions, “J’étais avec toute la famille, mes enfants étaient sur le canapé et on a regardé ça tous ensemble. Quand le sélectionneur a prononcé mon nom c’était beaucoup d’émotions, je suis très heureux et très fier. Ces 3 dernières semaines, je suis monté en puissance, je serais resté sur le sur le même rythme que le début de saison je ne sais pas si j’aurais été appelé. J’ai su reprendre confiance et je suis allé de l’avant.“ s’est exclamé l’homme de 29 ans. Avec 5 sélections, Jordan Veretout va tenter de gratter un place dans le 11 de Didier Deschamps. Pour se mondial, il sera en concurrence avec Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (OM), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Adrien Rabiot (Juventus de Turin), Youssouf Fofana (AS Monaco).