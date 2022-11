L’attaquant anglo-américain du Stade de Reims, Folarin Balogun (21 ans), a été très surpris par la ferveur des supporteurs marseillais…

Folarin Balogun se régale en Ligue 1 ! L’attaquant anglo-américain est arrivé l’été dernier au Stade de Reims en prêt en provenance d’Arsenal. Pour son premier match en France, le jeune joueur de 21 ans a affronté l’Olympique de Marseille et il a pu découvrir la ferveur olympienne et le bruyant Orange Vélodrome. Malgré la défaite des siens (4-1), Folarin Balogun avait été buteur lors de cette rencontre, il ne s’attendait pas à une tel environnement, “L’ambiance à Marseille m’a beaucoup surpris ! C’était mon premier match ici et je ne savais pas du tout à quoi m’attendre. C’était quelque chose le Vélodrome, il y avait plus de 60 000 spectateurs, un peu hostiles pour certains… Ça m’a surpris car je ne savais pas que Marseille était une si grosse ville de football. Ça m’a tout de suite mis dans le bain !“, a expliqué le Rémois pour le site de la LFP. Après 14 journées de Ligue 1, Folarin Balogun a déjà trouvé le chemin des filets à 8 reprises. Il est actuellement le 3e meilleur buteur du championnat, de très bonnes statistiques pour l’attaquant anglo-américain de 21 ans qui réalise sa première saison en France.