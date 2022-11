Nouveau faux pas pour le Betis Séville, qui s’incline à 10 contre 11 sur la pelouse de Valence (0-3).

Après un derby très chaud contre le FC Séville (1-1), marqué par les exclusions de Borja Iglesias et Nabil Fekir, le Betis Séville n’a pas retenu la leçon. Déjà malmenés en première période, les hommes de Manuel Pellegrini ont craqué à l’heure de jeu. Réduis à 10 après le deuxième jaune d’Edgar Gonzalez, les Sévillans vont concéder l’ouverture du score dans la foulée sur un coup franc parfait d’André Almeida (63′). Valence va pousser pour doubler la mise, et c’est Hugo Guillamon (81′) qui va inscrire le but du 2-0 sur penalty. Justin Kluivert (90+3′) va même participer à la fête dans le temps additionnel.

Avec cette victoire 3 à 0, le FC Valence se retrouve 10e de Liga tandis que le Betis Séville glisse à la 6e place, juste derrière l’Atlético Madrid.