Après deux blessures consécutives, Presnel Kimpembe devrait être remis juste à temps pour la Coupe du monde au Qatar.

De retour de blessure fin octobre, Presnel Kimpembe a dû refaire un tour du côté de l’infirmerie du PSG en raison d’une douleur au tendon d’Achille. Mais pas de quoi compromettre sa présence dans le onze de l’équipe de France durant la Coupe du monde à en croire les informations du journal Le Parisien. De retour à l’entraînement collectif ce jeudi, le défenseur de 27 ans pourrait même faire le déplacement à Auxerre ce dimanche.

« Dans l’entourage du joueur parisien, on se montre globalement rassurant sur la question en mettant l’accent sur le travail qu’il a accompli afin d’être prêt pour cette échéance. Il a multiplié les soins quotidiens, le travail individuel et s’est astreint à des exercices de renforcement musculaire des mollets et de la hanche. Et en a profité également pour perdre du poids afin de gagner en agilité. Après s’être contenté d’un rôle de remplaçant en 2018 avec seulement 90 minutes au compteur, ‘Presko’ a tenté de mettre toutes les chances de son côté pour disputer ce Mondial dans la peau d’un cadre et d’un titulaire. »