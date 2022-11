En grande difficulté à l’AC Milan, Charles De Ketelaere peut toujours compter sur le soutien de son agent Tom De Mul.

Invité du podcast Sjotcast cette semaine, l’agent Tom De Mul a fait le point sur la situation de son joueur Charles De Ketelaere. Recrue phare de l’AC Milan cet été, le Belge peine à s’imposer dans les rangs des Rossoneri.

« Lors de la première année dans un club de haut niveau, il y a toujours des hauts et des bas. Son développement se déroule normalement, mais de grandes attentes ont été créées. Ce n’était pas bon de le comparer à Kaka. Mais nous n’avons pas besoin de paniquer. Nous avons également parlé au club à ce sujet. Ils savaient que cela prendrait un peu plus de temps, car ils ont connu des situations similaires par le passé. Il est dans une période plus difficile, mais il travaille pour réussir. C’est son seul objectif et je suis sûr qu’il y parviendra », a confié l’agent de l’ancien de Bruges.