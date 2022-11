Pour Petit, l’absence de Jonathan Clauss dans la liste de Deschamps reste un mystère absolu.

Au micro de RMC ce jeudi dans l’émission ‘Rothen s’enflamme’, Emmanuel Petit a poussé un coup de gueule concernant la liste de Didier Deschamps pour le Mondial. Le champion du monde 98 ne comprend pas l’absence de Jonathan Clauss, d’autant que le sélectionneur des Bleus a composé une liste à 25 au lieu de 26 joueurs.

« Tu as la possibilité de prendre un 26e joueur et d’en faire un heureux jusqu’à la fin de ses jours même s’il ne joue pas. Avec le changement de formation, Clauss n’était pas partant pour être titulaire. Mais avec lui, tu es sûr qu’il n’y aura pas de problème d’ego. Clauss c’est aussi une formidable histoire qui parle à tous les joueurs. En l’espace de 2-3 ans il est sorti du nulle part et puis d’un seul coup, il est arrivé en équipe de France avec l’ambition de jouer la Coupe du monde. Certes il n’a pas fait que des super matchs avec l’équipe de France mais il est en progression avec l’OM. Il fait les frais de la ré-organisation tactique. Mais sportivement, il aurait pu dépanner. Dans une grande compétition, on n’est pas figé dans un système. Il peut y avoir des joueurs blessés, suspendus… Même des adversaires t’amènent à changer de système en cours de match. Quand je vois qu’on a quasiment que des défenseurs centraux, je me demande quelle est l’option B pour Didier Deschamps s’il doit changer de joueurs ? »