Entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli compte bien emmener son OM le plus loin possible sur la scène européenne cette saison. Il veut aller au bout de la Ligue Europa Conférence.

« C’est toujours important de gagner pour pouvoir représenter l’OM en Coupe d’Europe. Pour moi et pour le club c’est très important. C’est une compétition européenne, il y a de grandes équipes et je suis très heureux pour cela. La qualification est juste car l’équipe a très bien joué sur les deux matchs. On aurait pu gagner avec plus de buts« , précise le coach olympien en conférence de presse après la victoire face au FC Bâle ce jeudi soir en huitième de finale retour de la C4. Marseille connaîtra son prochain adversaire en quarts de finale dans quelques minutes. Rappelons que Bodo Glimt, Leicester, l’AS Roma, le PAOK Salonique, le Slavia Prague et les deux Néerlandais, le PSG Eindhoven et le Feyenoord Rotterdam sont susceptibles de rencontre le club de Ligue 1.