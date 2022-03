Daniel Riolo est revenu sur le match d’Europa League et la double confrontation face aux Suisses du FC Bâle. Il trouve que le club de Ligue 1 a eu un peu de chance.

« Les marseillais se sont mis dans la merde tout seul avec ce pénalty manqué. C’était l’occasion de maîtriser complètement le match face à une équipe quand même assez faible. Non seulement Harit le rate mais en plus derrière Bakambu, je ne sais même pas comment il peut rater le cadre. Et là le doute s’empare un peu de toi, et les autres mettent un peu la pression. Bon à l’arrivée, l’OM s’en sort plutôt bien et n’a pas trop paniqué. Il faut les féliciter. Ils ont bien maîtrisé. L’OM est sur une bonne dynamique, ils sortent de trois victoires d’affilée, Il y a un gros match ce week end. Il y a eu une période ou ça tanguait à Marseille, les supporters n’étaient pas contents. J’ai toujours dit que c’est au mois de mars que c’est chaud. Pour Paris et pour Monaco, la saison est déjà finie. Il y en a pour qui ça va continuer. » Explique le journaliste de ‘RMC.’