Le XV de France a l’occasion de renouer avec sa glorieuse histoire, samedi au Stade de France, où une victoire contre l’Angleterre, qui lui a peu réussi lors des deux dernières saisons, lui offrirait son dixième Grand Chelem, le premier titre de l’ère Fabien Galthié.

À un an et demi de la Coupe du monde à domicile, les Bleus, deuxièmes en 2020 puis en 2021, visent leur sixième sacre dans le Tournoi depuis l’élargissement à six nations en 2000 et leur premier depuis 2010. Douze ans plus tard, les coéquipiers d’Antoine Dupont ne sont donc plus qu’à 80 minutes du Graal. Ils n’auront peut-être même pas besoin d’attendre 21h00 pour fêter ça avec leurs supporters si l’Écosse leur fait une fleur en s’imposant à Dublin devant l’Irlande (17h45), la dernière équipe à pouvoir priver les Bleus du titre.

Mais seul le Grand Chelem compte aux yeux des Français, qui en avaient fait leur objectif en début de campagne. « On est où on voulait être. Mais il faut rester être humble, rester à sa place, il y a un match à jouer. Nous avons tout fait pour être dans cette position », a rappelé le sélectionneur. À noter que sur les 3 Grand Chelems de son histoire, la France en a complété deux (2004 et 2010) en s’imposant face à l’Angleterre dans le dernier match. Le ‘Crunch’ de samedi s’annonce en tout points passionnant.