Anaïs Bescond a pris la décision de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Membre de l’Equipe de France de biathlon féminin, elle va ainsi poser ses skis et ne souhaitent pas faire ‘la saison de trop.’

Triple médaillée olympique, la tricolore de 34 ans a pris la décision de terminer la saison, avant de prendre sa retraite. « A quelques heures du départ du dernier sprint de la saison, je dois vous annoncer que ce sera aussi le dernier de ma carrière. Hé oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Ce printemps, je vais ranger ma carabine et je vous assure qu’elle va me manquer. Je serai tout aussi émue dans les prochains jours en portant mes derniers dossards sur ce site qui m’a vu débuter en Coupe du monde. Je me suis construite avec et grâce au biathlon. Maintenant je vais tourner une page pour poursuivre mon chemin. » Ecrit-elle sur les réseaux.