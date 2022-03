Caleb Ewan a annoncé qu’il ne pourrait pas défendre ses chances en Italie lors du prochain Milan-Sanremo qui se déroulera dans quelques heures, le 19 mars 2022.

Coup dur pour le coureur australien qui ne disputera pas la célèbre course italienne entre Milan et San Remo. Ewan est malade et il ne pourra pas être à 100% pour la course. « Le staff médical et Caleb Ewan ont attendu le dernier moment pour prendre cette décision difficile mais c’était finalement la seule option », a déclaré Lotto, la formation belge du cycliste australien. Ewan n’est pas le seul forfait puisque Julian Alaphilippe, Jasper Stuyven, Sam Bennett ou encore le champion d’Europe en titre Sonny Colbrelli ont eux aussi jeté l’éponge.