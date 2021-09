Daniel Riolo se montre un peu plus sévère que d’habitude sur les performances de l’Olympique de Marseille et notamment après la victoire 2-0 face au Stade Rennais ce dimanche.

Sur les ondes de « RMC », le journaliste est revenu sur le match face aux Bretons même s’il trouve que l’OM a été moins impressionnant que d’habitude et surtout les matchs depuis le début de saison. « Le danger pour l’OM, c’est de gérer la baisse de forme physique que peut-être ils vont connaitre à cause de l’énergie que les joueurs donnent sur le terrain, et la répétition des matchs dont l’Europa League. C’est Sampaoli qui va devoir gérer ça. Cette équipe a été séduisante encore, j’ai passé un bon moment, mais j’ai trouvé qu’elle a été moins bonne que lorsque des précédents matchs. Il y a eu moins de mouvement, mais l’OM n’a pas concédé d’occasions pendant cette période, en étant dans la gestion. Au final, il y a 2-0… » A confié Riolo.