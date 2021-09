Nouveau joueur des Knicks de New York Evan Fournier est un garçon ambitieux. Vice-champion olympique avec l’Equipe de France lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo 2020, il se confie et souhaite marquer le basket français.

Dans un entretien accordé à « l’Equipe », le joueur français est revenu sur ses ambitions en équipe nationale et il souhaite surfer sur cette belle performance lors des derniers jeux. Son objectif, faire de la France un pays dominant du basket mondial. « Ma vision, c’est de devenir aussi dominants que l’Espagne ces quinze dernières années. C’est notre première finale. Avant Paris, il y a d’autres échéances. e veux gagner l’Euro. Ce n’est pas le moment de s’arrêter. On a l’occasion d’enfoncer le clou, de bâtir une dynastie. Cette équipe doit grandir chaque été, avoir envie de se retrouver, revivre ces émotions, réactiver ce qui a fait notre réussite à Tokyo : mettre les ego de côté, aller au combat pour l’autre, avoir cette mentalité de vainqueur. Et recommencer chaque année. » A-t-il confié pour le quotidien.

Avant de terminer : « C’est une opportunité pour notre sport, mais aussi quelque chose qui peut dépasser le basket, faire avancer le sport en France. On peut donner l’exemple pour toute une génération. On n’a pas le droit de passer à côté de ça. Manquer l’Euro ? Il faut arrêter, c’est en septembre. Tout le monde aura le temps de prendre ses vacances. »