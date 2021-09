Titulaire hier soir sur le flanc droit de la défense lyonnaise, Malo Gusto a vécu une soirée difficile. Si le jeune rhodanien a été bon face au PSG, il a malheureusement concéder un penalty très généreux lors d’un duel avec Neymar.

Tout comme Jean-Michel Aulas et son entraîneur Peter Bosz, il est revenu sur cette action litigieuse et partage l’avis du Néerlandais. Selon lui, c’est Neymar qui commet la faute en premier. « J’ai eu du mal à le digérer, mais j’essaie de me remettre le plus rapidement possible de mon match. C’est dommage parce qu’on faisait une belle performance collective. On est déçu. C’est d’abord lui (Neymar) qui fait la faute sur moi. C’est l’arbitrage, c’est comme ça. Il faut savoir l’accepter, » a-t-il confié au micro « d’OLTV. »