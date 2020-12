Après la victoire de l’OM face à l’Olympiakos en Ligue des Champions, l’ancien sélectionneur, Raymond Domenech, a défendu les choix tactiques d’André Villas-Boas.

On a donc trouvé le plus grand fan d’André Villas-Boas, l’entraîneur de l’OM. C’est Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l’équipe de France et aujourd’hui consultant pour L’Equipe. « Même dans ce match là, ils n’ont pas été bons et ils gagnent parce que l’arbitre a été sympa. Mais ils ont quand même gagné. Les autres matchs, ils ne les ont pas gagnés malgré ça donc ils arrivent cette fois-ci à le gagner. Ils ont encore de l’espoir pour l’Europa League. Villas-Boas a mis des rustines où il pouvait. Il a un effectif qui ne lui permet pas de jouer les deux. Je rappelle que potentiellement, ils sont premiers du championnat malgré les matchs qu’on les voit faire », a indiqué l’ancien sélectionneur sur le plateau de L’Equipe.