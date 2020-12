En fin de contrat en 2021, LeBron James prolonge son aventure aux Lakers.

Road to back to back. Alors qu’Anthony Davis n’a toujours pas signé son nouveau bail avec les Lakers, LeBron James prend les devants et montre qu’il veut rester à Los Angeles. Selon Shams Charania, le King a prolongé son contrat de deux saisons, pour un contrat maximum de 85 millions de dollars. L’occasion pour lui d’aller chercher encore quelques titres dans la cité des anges ?



En fin de contrat dans un an, LeBron est désormais est lié jusqu’aux Lakers jusqu’en 2023. Il aura alors 38 ans, et rappelons aussi que c’est l’année où son fils aîné, Bronny, sortira du Lycée et pourra rejoindre son père en NBA.