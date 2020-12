Du haut de ses 25 ans, Nick Kyrgios pense déjà à l’avenir. Quand il aura raccroché les raquettes, le joueur australien a expliqué qu’il aimerait devenir gamer professionnel.

Décidément, Nick Kyrgios est un personnage haut en couleur. Le bad boy du tennis, connu pour ses frasques et ses coups spectaculaires sur le court, pense déjà à sa retraite sportive. Pour l’Australien, celle-ci aura lieu aux alentours de 2023. Passionné de jeux vidéo, le 45e mondial a expliqué qu’il aimerait remplacer sa raquette par une manette dans les mains. « Je me considère vraiment comme le meilleur gamer du circuit ATP et je pense être assez talentueux pour réorienter ma vie professionnelle vers cela. Je suis encore plus compétitif sur consoles que sur le terrain. Je ne peux pas être heureux si je perds. Je pense que lorsque j’aurai 10 ans de carrière derrière moi dans le tennis, j’arrêterai pour me consacrer aux jeux vidéo. »

Associé au lancement de la PS5, la nouvelle console NextGen, Nick Kyrgios, qui apparaît fréquemment dans des spots publicitaires en ce moment, espère se reconvertir dans l’esport.