Le président par intérim du FC Barcelone, Carles Tusquets, est clair : « Il aurait fallu vendre Messi cet été. »

Interrogé au micro de RAC1 ce jeudi, Carles Tusquets, président du FC Barcelone par intérim depuis le départ de Josep Maria Bartomeu, a fait quelques révélations surprenantes au sujet de Lionel Messi. Annoncé sur le départ cet été, le sextuple Ballon d’or est finalement resté au club et son contrat prendra fin en juin 2021. Difficile de dire si le prochain président du Barça, qui sera désigné le 24 janvier, parviendra à convaincre l’Argentin de prolonger son bail. En tout cas dans cette affaire, Carles Tusquets, qui occupe un poste de président par intérim, a un avis bien tranché. « Economiquement, il aurait fallu vendre Messi cet été. C’est quelque chose sur lequel les entraîneurs devaient s’entendre et je ne comprends pas. Cela aurait été souhaitable d’un point de vue économique. La Liga exige des limites salariales et cela aurait aidé. »

Il en a également profité pour donner son avis un potentiel retour de Neymar au FC Barcelone la saison prochaine. « S’il est gratuit, il pourra venir. Mais en cas de vente, il n’y aura pas d’argent. En ce moment, ce serait inabordable, à moins que le prochain président n’ait un miracle entre les mains », a-t-il prévenu, conscient des contraintes économiques liées à la pandémie de Covid-19.